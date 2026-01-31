Третий армейский корпус встал на защиту военного кладбища: не позволим осквернять

29 января Верховный Суд Украины признал незаконным передачу и изменение целевого назначения земельного участка в Мархаловском лесу на Киевщине, который передали под Национальное военное мемориальное кладбище (НВМК).

В Третьем корпусе это решение назвали рейдерством за гранью человечности и здравого смысла.

Третий корпус встал на защиту военного кладбища на Киевщине: что известно?

Руководитель патронатной службы "Ангелы" Елена Толкачева "Гайка" заявила: участок под Мархаловкой на Киевщине не лучший вариант, но это кладбище хотя бы работает, оно открыто. Там похоронены самые беззащитные герои этой войны – неизвестные солдаты. Там покоятся и герои Мариуполя.

"Перед каким выбором нас фактически ставит суд? Выкапывать тела тех, кто погиб за Украину? Мы точно не позволим порочить достоинство погибших героев и осквернять их могилы. Теперь это ответственность государства – найти правовой выход из ситуации, созданной судебным решением", – заявила "Гайка".

В корпусе призвали общественность встать на защиту Национального мемориального военного кладбища – чтобы его не пришлось защищать силами действующих военнослужащих и ветеранов.