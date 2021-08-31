Украинцев перевозили в Турцию
Преступную группировку создал 33-летний мужчина. Его сообщниками были еще 6 человек.
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Они вербовали украинцев, которые имели тяжелое материальное положение. Злоумышленники учили их управлять судами, обеспечивали мобильной связью и перемещали в Турцию. Там людей передавали местным сообщникам. За одного проданного украинца торговцы получали до 3 тысяч долларов.
Проданных украинцев втягивали в контрабанду мигрантов.
Они должны были нелегально перемещать мигрантов из стран Ближнего Востока и Юго-Западной Азии в Евросоюз. При этом злоумышленники скрывали факт жесткой уголовной ответственности,
– рассказали в полиции.
Завербовали более 200 украинцев
Преступную схему разоблачили в ноябре 2020 года. Фигурантами дела являются жители Одессы и Крыма. С 2015 года им удалось похитить 200 человек. Этих людей, которые вынуждены были перевозить мигрантов, арестовали. Почти все отбывают наказание в тюрьмах Греции и Италии.
По данному факту в полиции открыли сразу 3 уголовных дела против организаторов:
- за торговлю людьми;
- организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины;
- создание преступной организации.
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