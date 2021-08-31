Українців перевозили у Туреччину

Злочинне угруповання створив 33-річний чоловік. Його спільниками були ще 6 осіб.

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Вони вербували українців, які мали скрутне матеріальне становище. Зловмисники вчили їх керувати суднами, забезпечували мобільним зв'язком та переміщували до Туреччини. Там людей передавали місцевим спільникам. За одного проданого українця торговці отримували до 3 тисяч доларів.

Проданих українців втягували у контрабанду мігрантів.

Вони мали нелегально переміщати мігрантів із країн Близького Сходу та Південно-Західної Азії до Євросоюзу. При цьому зловмисники приховували факт жорсткої кримінальної відповідальності,

– розповіли у поліції.

Завербували понад 200 українців

Злочинну схему викрили у листопаді 2020 року. Фігурантами справи є мешканці Одеси та Криму. З 2015 року їм вдалося викрасти 200 людей. Цих людей, які змушені були перевозити мігрантів, заарештували. Майже всі відбувають покарання у в'язницях Греції та Італії.

За цим фактом у поліції відкрили одразу 3 кримінальні справи проти організаторів:

за торгівлю людьми;

організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України;

створення злочинної організації.

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