Остались последние 70 километров: 30-й день марафона чеха на Донбасс

Волонтеру из Чехии, который пешком идет через всю Украину, осталось совсем немного. В пятницу, 24 февраля, он пройдет в Донецкую область. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 Канала в прямой речи.

Осталось 3 дня дороги

Вчера я прошел Павлоград. Удивительно, но позади – 1199 километров, которые я прошел пешком.

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Я немного напутал со днями и думал, что 24 февраля в четверг. Однако выяснилось, что годовщина полномасштабного вторжения российских войск в Украину будет в пятницу. Так что у меня в запасе целый день. Я решил поделить 2 дня по 30 километров, а в последний я пройду всего 8 километров. Так я дойду в Донецкую область именно 24 февраля и завершу свой марафон за свободную Украину.

Вчера я впервые прошел 30 километров в день, и это было так легко для меня. Столько времени после дороги осталось.

После последнего моего блога сумма на украинском счете стала значительно больше. Активизировались и чехи. Теперь есть 143 900 гривен, 237 600 крон и 372 евро. В чешских СМИ вышел репортаж о моем марафоне, поэтому я начал получать много слов поддержки от чехов. Это очень приятно.

Петр прошел уже 1199 километров / Фото волонтера

Ничего невозможного нет

После завершения марафона я буду и дальше помогать украинским военным. Обязательно займусь еще какими-нибудь важными делами, ведь уже понял – для меня нет ничего невозможного. Мне говорили, что я не пройду этот марафон, потому что к такому нужно тренироваться годами. Однако это все о силе воли.

Подозреваю, что буду иметь проблемы со здоровьем, ведь мое тело уже посылает мне сигналы. Однако это все поправимо.