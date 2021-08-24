Торжественно украсили первый энергоблок. Об этом написали в фейсбуке Хмельницкой АЭС.
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Энергоблок в Хмельницке одели в вышиванку
В День Независимости Украины первый энергоблок Хмельницкой АЭС надел вышиванку!
– говорится в сообщении.
В фейсбуке атомной электростанции рассказали, что орнамент можно разглядеть даже из города Хмельницкого.
Энергоблок Хмельницкой АЭС одел вышиванку / Фото фейсбук Хмельницкой АЭС
На фото заметно, что его украсили национальным красным орнаментом на белом фоне. В АЭС рассказали, что в рамках обновления фасадов энергоблоков орнамент нанесут вдоль всей купольной части.
Кстати, по случаю Дня Независимости Украины в спорткомплексе Хмельницкой АЭС провели спортивные турниры. В них приняли участие работники Хмельницкой АЭС и жители города.
Украина отмечает 30 годовщину Независимости: коротко о последних событиях
- 24 августа в 30 годовщину Независимости в Киеве состоялся масштабный военный парад. В нем приняли участие более 5 тысяч военных ВСУ, а также 100 единиц авиации и 400 единиц вооружения.
- На военном параде Зеленский вручил награды военным, культурным деятелям, педагогам и артистам – 31 награду, из них 4 посмертно. Среди посмертных – 3 Героя Украины.
- Впоследствии провели Марш защитников. Всего в Киеве в День независимости запланировано ориентировочно 70 мероприятий.
- Также торжества проходят в разных городах. В частности в Полтаве уже в десятый раз устроили акцию "Живой тризуб". Местные выстроились в форму государственного Герба.