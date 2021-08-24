Торжественно украсили первый энергоблок. Об этом написали в фейсбуке Хмельницкой АЭС.

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Энергоблок в Хмельницке одели в вышиванку

В День Независимости Украины первый энергоблок Хмельницкой АЭС надел вышиванку!

– говорится в сообщении.

В фейсбуке атомной электростанции рассказали, что орнамент можно разглядеть даже из города Хмельницкого.



Энергоблок Хмельницкой АЭС одел вышиванку / Фото фейсбук Хмельницкой АЭС

На фото заметно, что его украсили национальным красным орнаментом на белом фоне. В АЭС рассказали, что в рамках обновления фасадов энергоблоков орнамент нанесут вдоль всей купольной части.

Кстати, по случаю Дня Независимости Украины в спорткомплексе Хмельницкой АЭС провели спортивные турниры. В них приняли участие работники Хмельницкой АЭС и жители города.

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