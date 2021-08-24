Акцию "Живой трезубец" устроили уже в десятый раз. В 2021 году ко Дню Независимости образовали фигуру длиной 30 метров, а шириной – 15.
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Украинцы приобщались к торжественному мероприятию в вышиванках. Чтобы образовать фигуру трезубца, граждане пришли к зданию областной администрации.
Чтобы присоединиться к празднованию, некоторые участники мероприятия ехали в Полтаву из поселков области. Всего примерно 200 человек по случаю 30-летия Независимости выстроились в форме герба Украины.
Украинцы пришли к зданию областной администрации /Фото "Суспільного"
Цель мероприятия – объединить украинцев
"Цель этого мероприятия – это объединение украинцев вокруг одной идеи – нашей независимости Украины. Такие акции, на наш взгляд, объединяют людей, показывают, что мы независимые, свободные, у нас свободное мышление", – сказал соорганизатор мероприятия Юлиан Матвийчук.
Соорганизатор назвал цель акции "Живой трезубец" / Фото "Суспільного"
В конце акции украинцы сделали совместное фото и спели гимн Украины. "Живой трезубец" в Полтаве начали устраивать еще с 2012 года.