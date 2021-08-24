Акцію "Живий тризуб" влаштували вже вдесяте. У 2021 році до Дня Незалежності утворили фігуру довжиною 30 метрів, а шириною – 15.

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Українці долучалися до урочистого заходу у вишиванках. Щоб утворити фігуру тризубу, громадяни прийшли до будівлі обласної адміністрації.

Аби долучитися до святкування деякі учасники заходу їхали до Полтави зі селищ області. Загалом приблизно 200 людей з нагоди 30-річчя Незалежності вишикувалися у формі герба України.



Українці прийшли до будівлі обласної адміністрації / Фото "Суспільного"

Мета заходу – об'єднати українців

"Мета цього заходу – це об'єднання українців навколо однієї ідеї – нашої Незалежності України. Такі акції, на наш погляд, об'єднують людей, показують, що ми незалежні, вільні, у нас вільне мислення", – сказав співорганізатор заходу Юліан Матвійчук.



Співорганізатор назвав мету акції "Живий тризуб" / Фото "Суспільного"

Наприкінці акції українці зробили спільне фото та заспівали гімн України. "Живий тризуб" у Полтаві почали влаштовувати ще з 2012 року.

Зверніть увагу! 24 серпня 2021 року Україна святкує 30 річницю Незалежності. Зокрема, в Києві провели потужний військовий парад, до якого залучили авіацію, а в Одесі – вражаюче проходження катерів.