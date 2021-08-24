Акцію "Живий тризуб" влаштували вже вдесяте. У 2021 році до Дня Незалежності утворили фігуру довжиною 30 метрів, а шириною – 15.
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Українці долучалися до урочистого заходу у вишиванках. Щоб утворити фігуру тризубу, громадяни прийшли до будівлі обласної адміністрації.
Аби долучитися до святкування деякі учасники заходу їхали до Полтави зі селищ області. Загалом приблизно 200 людей з нагоди 30-річчя Незалежності вишикувалися у формі герба України.
Українці прийшли до будівлі обласної адміністрації / Фото "Суспільного"
Мета заходу – об'єднати українців
"Мета цього заходу – це об'єднання українців навколо однієї ідеї – нашої Незалежності України. Такі акції, на наш погляд, об'єднують людей, показують, що ми незалежні, вільні, у нас вільне мислення", – сказав співорганізатор заходу Юліан Матвійчук.
Співорганізатор назвав мету акції "Живий тризуб" / Фото "Суспільного"
Наприкінці акції українці зробили спільне фото та заспівали гімн України. "Живий тризуб" у Полтаві почали влаштовувати ще з 2012 року.