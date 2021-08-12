Украина за 30 лет пережила немало событий. Были взлеты, падения, трагедии и моменты счастья. Предлагаем вспомнить все в материалах 24 канала.

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Что произошло за 30 лет независимости Украины

Как изменилась медицина, наука, армия, кино, экономика, – все это рассказываем в проекте. Журналисты уже собрали уникальные фото с празднований Дня Независимости в течение 30 лет, а также фотографии Киева, Львова, Днепра, Харькова, Одессы времен 90 и 2000 годов.

Вспомним об Оранжевой революции, политическом кризисе 2007 года, борьбе за Тузлу, международных успехах, газовой войне с Россией, Революции Достоинства, боях на Донбассе и других важных страницах в истории независимой Украины.

Кроме того, расскажем о народных традициях, появившихся за эти годы, самых интересных книгах и выдающихся фильмах. Не обойдем вниманием невероятные спортивные победы украинцев, изобретения и разработки. Кроме того, 24 канал познакомит с современными украинскими миллионерами и бизнесменами.

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Справка. Украина пыталась завоевать собственную государственность еще задолго до провозглашения независимости в 1991 году. Можно вспомнить Киевскую Русь, Гетманщину, УНР и тому подобное. Однако ключевые события, которые положили начало Независимости, произошли в 1989 – 1991 годах, когда разваливался СССР.



16 июля 1990 года Верховная Рада приняла Декларацию о государственном суверенитете Украины. Этот крайне важный документ послужил проектом построения независимого государства.



В октябре 90 года произошла революция на граните. Студенты в Киеве объявили массовую голодовку. В результате Верховный Совет УССР гарантировал выполнение требований участников протеста. В течение 19 – 22 августа 1991 года в крупных городах Украины прошли протесты против заговорщиков.



Наконец, 24 августа 1991 года Верховная Рада приняла исторический документ — Акт провозглашения независимости Украины. Тогда на политической карте мира появилась Украина. Впоследствии назначили всенародный референдум, он прошел 1 декабря. Более 90% украинцев поддержали провозглашение независимости Украины.