Україна за 30 років пережила чимало подій. Були злети, падіння, трагедії та моменти щастя. Пропонуємо згадати усе в матеріалах 24 каналу.

До теми Як українці святкували Дні Незалежності в попередні роки: яскрава фотопідбірка

Що сталось за 30 років Незалежності України

Як змінилась медицина, наука, армія, кіно, економіка, – все це розповідаємо у проєкті. Журналісти вже зібрали унікальні фото зі святкувань Дня Незалежності протягом 30 років, а також світлини Києва, Львова, Дніпра, Харкова, Одеси часів 90 та 2000 років.

Згадаємо про Помаранчеву революцію, політичну кризу 2007 року, боротьбу за Тузлу, міжнародні успіхи, газову війну з Росією, Революцію Гідності, бої на Донбасі та інші важливі сторінки в історії незалежної України.

Крім того, розповімо про народні традиції, що з'явились за ці роки, найцікавіші книги та видатні фільми. Не оминемо увагою неймовірні спортивні перемоги українців, винаходи та розробки. Крім того, 24 канал познайомить із сучасними українськими мільйонерами та бізнесменами.

Актуально 5 українських фільмів, за які не соромно: огляд до Дня Незалежності