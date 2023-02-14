"От 24 Канала": 30 бригада показала адские подарки для оккупантов

Сегодня против захватчиков сражаются все сознательные украинцы, каждый на своем месте. И в этой борьбе важное место занимают донаты на нужды армии, которая с оружием в руках мужественно выбивает врага из нашего государства.

Горячее "приветствие" захватчикам

Благодаря закрытию потребностей наших защитников можно не только присоединиться к приближению Победы, но и передать от себя лично или компании пламенный "привет" оккупантам. К такому посланию присоединился и 24 Канал и их читатели.

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А передать послание смогли наши защитники из 30-й отдельной механизированной бригады из Бахмутского направления.

30 ОБМр передает "привет" оккупантам от 24 Канала и наших читателей

30 ОМБр нужны новые "птички"

24 Канал постоянно закрывает сборы на нужды армии и посылает на передовую необходимые военным вещи. Только с начала полномасштабного вторжения благодаря активности наших читателей уже удалось оперативно закрыть более 20 сборов.

Однако, пока война продолжается, все как один должны приобщаться к помощи нашей армии, благодаря которой мы имеем возможность жить свободно в нашем суверенном государстве.

Сейчас идет сбор на 3 дрона для 30 ОМБр, которая находится на Бахмутском направлении. Там, где фактически пылает земля и каждая минута на вес золота.

Цель – как можно скорее собрать 300 тысяч гривен. Приобщиться к полезному делу вы можете по ссылке, или отправить донат на номер карты:

Монобанк: 5375 4112 0458 7567

Приват: 4149 4378 6918 7698



Сбор для 30 ОМБр / Инфографика 24 Канала