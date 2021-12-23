Двое украинцев попытались нелегально переправить осмий в одну из соседних стран. Правоохранители задержали правонарушителей во время таможенного досмотра в международном пункте пропуска "Кучурган-Первомайск".

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В ручной клади одного из злоумышленников было 10,05 грамма редкого металла. По предварительной информации Службы безопасности Украины, вещество "Осмий 187" – это один из самых дорогих металлов. Его рыночная цена составляет до 200 тысяч долларов за один грамм.

Что с правонарушителями

Правоохранители решают вопрос относительно сообщения правонарушителям о подозрении в контрабанде. СБУ провела экспертизу для установления всех обстоятельств преступления. Сейчас продолжаются следственные действия.

Вывезти металл пытались 2 украинца / Фото СБУ

Справка. Осмий относится к самым дорогим из драгоценных металлов. Он стоит в 30 раз больше, чем золото.