Двоє українців спробували нелегально переправити осмій до однієї із сусідніх країн. Правоохоронці затримали правопорушників під час митного огляду в міжнародному пункті пропуску "Кучурган-Первомайськ".

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У ручній поклажі одного зі зловмисників було 10,05 грама рідкісного металу. За попередньою інформацією Служби безпеки України, речовина "осмій 187" – це один з найдорожчих металів. Його ринкова ціна становить до 200 тисяч доларів за один грам.

Що з правопорушниками

Правоохоронці розв'язують питання щодо повідомлення правопорушникам про підозру в контрабанді. СБУ провела експертизу для встановлення всіх обставин злочину. Наразі тривають слідчі дії.



Вивезти метал намагались 2 українці / Фото СБУ

Довідка. Осмій належить до найдорожчих із дорогоцінних металів. Він коштує у 30 разів більше, ніж золото.