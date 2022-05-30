В то же время, тайваньские истребители пытались предупредить 30 самолетов во время последнего роста напряженности.

Важно Китай провел военные учения вблизи границ Тайваня

По сообщению тайваньского министерства обороны, последняя китайская миссия включала 22 истребителя, а также самолеты радиоэлектронной борьбы, раннего предупреждения и противолодочные самолеты. Они пролетели в районе северо-восточнее острова Пратас, хотя и вдали от самого Тайваня.

Тайвань направил боевые самолеты, чтобы предотвратить вторжение китайских самолетов, а ракетные системы были развернуты для наблюдения за ними. Это было самое большое вторжение с тех пор, как 23 января Тайвань сообщил о 39 китайских самолетах в своей зоне ПВО.

Стоит добавить, что в последние годы Китай довольно активно нарушает воздушное пространство ПВО Тайваня. Так, 6 мая, 18 китайских самолетов вошли в зону ПВО Тайваня. Поэтому Военно-воздушные силы страны поднялись для защиты воздушного пространства.

Китай угрожает Тайваню

На прошлой неделе китайские военные заявили, что недавно провели учения вокруг Тайваня как "торжественное предупреждение" против его "заговора" с Соединенными Штатами. Это произошло после того, как президент США Джо Байден разозлил Китай. Он заявил, что Штаты защитят Тайвань в случае вторжения Китая.

На фоне этого Китай усилил давление на Тайвань, чтобы он признал его претензии на суверенитет. Через несколько часов Китай выразил "решительное недовольство и решительную оппозицию" комментариям Байдена. Там заявили, что не позволят никакой внешней силе вмешиваться во "внутренние дела" страны.

Он добавил, что Китай призывает США серьезно придерживаться принципа "Единого Китая" и осторожничать в словах и делах по вопросу Тайваня. Также они требуют не посылать "никаких неправильных сигналов" протайванским независимым и сепаратистским силам. Это может нанести серьезный ущерб ситуации вокруг Тайваньского пролива и отношениям Китая и Соединенных Штатов.

В то же время правительство Тайваня заявляет, что хочет мира, но будет защищаться в случае нападения.

Обратите внимание! Тайвань объявил об отделении от Китая во время гражданской войны в 1949 году. Пекин до сих пор не признает независимость острова и считает его своей провинцией. Административный статус региона не урегулирован.

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