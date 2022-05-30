Водночас тайванські винищувачі намагалися попередити 30 літаків під час останнього зростання напруженості.

Важливо Китай провів військові навчання поблизу кордонів Тайваню

За повідомленням тайванського міністерства оборони, остання китайська місія включала 22 винищувачі, а також літаки радіоелектронної боротьби, раннього попередження та протичовнові літаки. Вони пролетіли у районі на північний схід від острова Пратас, хоч і далеко від самого Тайваню.

Тайвань направив бойові літаки, щоб запобігти вторгненню китайських літаків, а ракетні системи були розгорнуті для спостереження за ними. Це було найбільше вторгнення з того часу, як 23 січня Тайвань повідомив про 39 китайських літаків у своїй зоні ППО.

Варто додати, що останні роки Китай доволі активно порушує повітряний простір ППО Тайваню. Так, 6 травня, 18 китайських літаків увійшли до зони ППО Тайваню. Через це Військово-повітряні сили країни піднялися для захисту повітряного простору.

Китай погрожує Тайваню

Минулого тижня китайські військові заявили, що нещодавно провели навчання навколо Тайваню як "урочисте попередження" проти його "змови" зі Сполученими Штатами. Це сталося після того, як президент США Джо Байден розлютив Китай. Той заявив, що Штати захистять Тайвань у разі вторгнення Китаю.

На тлі цього Китай посилив тиск на Тайвань, щоб він визнав його претензії на суверенітет. За кілька годин Китай висловив "рішуче невдоволення та рішучу опозицію" коментарям Байдена. Там заявили, що не дозволять жодній зовнішній силі втручатися у "внутрішні справи" країни.

Він додав, що Китай закликає США серйозно дотримуватися принципу "Єдиного Китаю" та бути обережним у словах і справах щодо питання Тайваню. Також вони вимагають не надсилати "жодних неправильних сигналів" протайванським незалежним і сепаратистським силам. Це буцімто може завдати серйозної шкоди ситуації навколо Тайванської протоки та відносинам Китаю та Сполучених Штатів.

Натомість уряд Тайваню заявляє, що хоче миру, але буде захищатися у разі нападу.

Зверніть увагу! Тайвань оголосив про відокремлення від Китаю під час громадянської війни у 1949 році. Пекін досі не визнає незалежності острова і вважає його своєю провінцією. Адміністративний статус регіону не врегульований.

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