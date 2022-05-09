Про це повідомила пресслужба народно-визвольної армії Китаю, після того, як на острові повідомили про сплеск активності.

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Китай провів військові навчання поблизу Тайваню

У заяві офіційного Пекіна йдеться, що військово-морські й військово-повітряні сили КНР проводили навчання з п'ятниці по неділю на сході та південному заході Тайваню. Навчання повинні були додатково перевірити й поліпшити спільну боєздатність декількох видів і родів військ.

За даними міністерства оборони Тайваню, до навчань долучилися китайські бомбардувальники, винищувачі та літаки, які протистоять підводним човнам.

Протягом останніх двох років Тайвань скаржився на часті військові дії Китаю поблизу нього, зосереджені переважно в південній і південно-західній частині зони розпізнавання протиповітряної оборони острова, або ADIZ,

– стверджує видання.

Водночас Тайвань також минулого тижня провів заздалегідь оголошені ракетні навчання біля свого південного і південно-східного узбережжя.

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Тайвань підняв тривогу після того, як Росія повномасштабно вдерлася в Україну. Острівна держава побоюється, що Китай зробить подібний крок, хоча уряд Тайбея не повідомив про жодні ознаки того, що це має статися.

При цьому міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву заявляє, що Китай продовжує представляти загрозу, "але ми маємо рішучість захищати нашу країну".

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Тайвань оголосив про відокремлення від Китаю під час громадянської війни у 1949 році. Пекін досі не визнає незалежності острова і вважає його своєю провінцією. Адміністративний статус регіону не врегульований.

Офіційно Вашингтон не має відносин з владою Тайваню, однак між ними з 1979 року діє закон, за яким США можуть постачати у регіон оборонну зброю. При цьому американська влада підтримує позицію Пекіна про єдиний китайський уряд.

Останні роки Китай доволі активно порушує повітряний простір ППО Тайваню. Так, 6 травня, 18 китайських літаків увійшли до зони ППО Тайваню. Через це Військово-повітряні сили країни піднялися для захисту повітряного простору.

Після того, як Росія розпочала проти України повномасштабну війну, "візити" китайських літаків до Тайваню почастішали, а у США дещо змінили думку й тепер вважають, що острів повинен захищати свій суверенітет у разі нападу Китаю. Також Білий дім пригрозив Китаю санкціями у випадку вторгнення на територію Тайваню.

У Міноборони КНР також заявляють, що повномасштабні військові навчання на воді та у повітрі поблизу Тайваню – нібито вимушений захід, якого довелось вжити з огляду на ситуацію.

Тим часом китайська сторона постійно наголошує на тому, що Тайвань є невідійманою частиною території Китаю, а будь-яке іноземне втручання неприпустиме. КНР досі не хоче визнавати незалежність Тайваню.

До слова, Китай наприкінці минулого року попередив Тайвань, що будь-яка спроба домогтися незалежності "означає війну".

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