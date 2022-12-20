Зеленский призвал спасти Саакашвили: хронология 300 дня войны

Украинские защитники уже 300 дней защищают украинскую землю от российских захватчиков. Самые ожесточенные бои идут в Донецкой области.

О важнейших событиях на фронте и в тылу читайте – дальше в материале 24 канала.

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04:41 Российские военные скрываются в домах украинцев в Херсонской области. Как рассказала Наталья Гуменюк, ВСУ уже придумали, как с этим справиться. Но она традиционно оставила в секрете сам метод. Все мы узнаем, когда нашим защитникам удастся успешно выполнять операции.

02:57 Владимир Зеленский обратился к властям Грузии. Их он призвал спасти Михеила Саакашвили. По словам нашего президента, его необходимо отправить на лечение либо в Украину, либо в любое из европейских государств.

01:29 19 декабря Лукашенко и Путин встретились в Минске. Вскоре диктатор из Белоруссии решил снять все маски. Он заявил, что они с Путиным – "соагрессоры, самые вредные и токсичные люди на этой планете". Мол, они еще и меряются, кто из них больше зло.

00:29 Стало известно, что из партии "Слуга народа" уходит Галина Янченко. Причиной этого стал конфликт главы партии Елены Шуляк с раненым бойцом Олегом Симорозом.

00:22 Россияне в День святого Николая атаковали столицу дронами-камикадзе. В результате Киев остался без света. Фотограф 24 канала Валентина Полищук сняла фоторепортаж. В нем она показала, как город, хоть и в темноте, встретил праздник.