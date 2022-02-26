Он нужен, чтобы обеспечить экстренные службы, Нацгварию и правоохранителей. Об этом сообщила представитель Криворожского горсовета Юлия Лошанюк.

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Резерва должно хватить на 2 недели потребностей питания, а также всех нужд правоохранителей, которые сейчас работают в усиленном режиме, в частности:

патрульной полиции;

нацгвардии;

бойцов воинской части 3011;

представителей теробороны

Запас был создан в учебных заведениях города – школьных столовых и детских садах.

Также в городе есть резервный запас горючего для обеспечения экстренных служб, скорых, полиции, нацгвардии.

Для этих нужд зарезервировано 150 тонн бензина и 150 тонн дизтоплива,

– отметила Лошанюк.

Следует отметить, что по состоянию на 26 февраля на заправках города больших очередей нет.

Накануне в Кривом Роге силами Объединенного штаба территориальной обороны был организован Центр по приему беженцев.

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