Він потрібен, щоб забезпечити екстрені служби, Нацгвардію та правоохоронців. Про це повідомила представниця Криворізької міськради Юлія Лошанюк.
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Резерву має вистачити на 2 тижні потреб харчування, а також усіх потреб правоохоронців, які зараз працюють у посиленому режимі, зокрема:
- патрульної поліції;
- нацгвардії;
- бійців військової частини 3011;
- представників тероборони
Запас створили у закладах освіти міста – шкільних їдальнях та дитячих садках.
Також у місті є резервний запас пального для забезпечення екстрених служб, швидких, поліції, нацгвардії.
Для цих потреб зарезервовано 150 тонн бензину та 150 тонн дизпалива,
– зазначила Лошанюк.
Варто наголосити, що станом на 26 лютого на заправках міста великих черг немає.
Напередодні у Кривому Розі силами Об'єднаного штабу територіальної оборони організували Центр з прийому біженців.
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