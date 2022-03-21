По данным Нацполиции, они предлагали взятку офицеру пограничного отряда с целью незаконного пересечения границы. Это произошло в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения Могилев-Подольского пограничного отряда.

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Подозреваемые – жители Полтавской области, мужчины призывного возраста – 30 и 41 лет.

Подозреваемые пытались незаконно пересечь украинско-молдавскую границу во избежание призыва на военную службу. Передача средств прошла в смотровом зале в зоне таможенного контроля. Денежные средства изъяты, – прокомментировал руководитель отдела расследования особо тяжких преступлений следственного управления областного главка полиции Евгений Кроновец.

Полиция начала уголовное производство по ч. 3 ст. 369 УКУ (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества. Подозреваемые задержаны и находятся в изоляторе временного содержания.