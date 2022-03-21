За даними Нацполіції, вони пропонували хабар офіцеру прикордонного загону з метою незаконного перетину кордону. Це трапилось в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення Могилів-Подільського прикордонного загону.

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Підозрювані – жителі Полтавської області, чоловіки призовного віку – 30 та 41 років.

Підозрювані намагалися незаконно перетнути українсько-молдовський кордон з метою уникнення призову на військову службу. Передача коштів відбулася в оглядовому залі в зоні митного контролю. Грошові кошти вилучені, – прокоментував керівник відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління обласного главку поліції Євген Кронівець.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369 ККУ (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Зловмисникам загрожує позбавлення волі терміном до 8 років із конфіскацією майна. Наразі підозрювані затримані та перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

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