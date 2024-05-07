Предварительно, среди пораженной техники можно различить пусковую установку 9А83М2 и пуско-зарядную установку 9A85-2 комплекса 9К81М2 С-300В4. На фото видно мощное горение двух машин и разбросанные взрывом части контейнеров от зенитных ракет.
Смотрите также СМИ составили перечень 9 самых болезненных атак ВСУ: какое оружие доказало эффективность в бою
Где и как уничтожили вражеское ПВО
Сейчас точная геолокация, где размещалась позиция российской ПВО и что стало причиной их уничтожения неизвестны. Только известно, что это произошло в Запорожье.
Вероятно, установки ЗРК уничтожили дальнобойными огневыми средствами Сил обороны Украины. Возможно, использовали высокоточный удар с M142 HIMARS, с помощью которого регулярно уничтожаются вражеские комплексы ПВО.
Уничтоженные установки С-300В / Фото из телеграмм "Война в Украине. Потери техники."
Горящая техника и разбросанные ТПК зенитных ракет от С-300В / Фото из телеграмм "Война в Украине. Потери техники."
Какие особенности установки С-300В
Зенитный ракетный комплекс С-300В предназначался для сухопутных войск и начал поступать в войска с 1983 года под названием С-300В1. Все компоненты ЗРК самоходные, смонтированы на гусеничных шасси.
Система ПВО предназначена для обороны важных государственных, военных и промышленных объектов. Также ими защищают группировки войск от летательных аппаратов и баллистических и оперативно-тактических ракет с помощью двух типов зенитных ракет.
В результате глубокой модернизации ЗРС С-300В в России появилась модификация С-300ВМ "Антей-2500", которая вооружается новыми зенитными управляемыми ракетами с увеличенной дальностью полета и улучшенными другими характеристиками.
Вражеские С-300 терроризируют Запорожье
- Одна из любимых тактик россиян – терроризировать население прифронтовых регионов с помощью ракет, выпущенных из ЗРК С-300. Чтобы спрятаться от них у людей есть только минута.
- В прошлом, 2023 году, враг беспрестанно бил перенастроенными зенитными ракетами С-300 по мирным городам и селам в Запорожье. Такую же тактику россияне сохраняют и поныне. Впрочем, стали гораздо осторожнее, ведь ВСУ не раз уничтожали их установки.
- Запорожье постоянно страдает от обстрелов врага. Ситуация осложняется еще и тем, что российские ракеты, в частности С-300, прилетают еще до того, как раздается сигнал воздушной тревоги.
- Впрочем, не всегда вражеские расчеты С-300 доживали до утра и безнаказанно обстреливали людей. ВСУ с помощью высокоточных ударов HIMARS часто отправляли врагов на концерты Кобзона.