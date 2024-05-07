Предварительно, среди пораженной техники можно различить пусковую установку 9А83М2 и пуско-зарядную установку 9A85-2 комплекса 9К81М2 С-300В4. На фото видно мощное горение двух машин и разбросанные взрывом части контейнеров от зенитных ракет.

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Где и как уничтожили вражеское ПВО

Сейчас точная геолокация, где размещалась позиция российской ПВО и что стало причиной их уничтожения неизвестны. Только известно, что это произошло в Запорожье.

Вероятно, установки ЗРК уничтожили дальнобойными огневыми средствами Сил обороны Украины. Возможно, использовали высокоточный удар с M142 HIMARS, с помощью которого регулярно уничтожаются вражеские комплексы ПВО.

Уничтоженные установки С-300В / Фото из телеграмм "Война в Украине. Потери техники."

Горящая техника и разбросанные ТПК зенитных ракет от С-300В / Фото из телеграмм "Война в Украине. Потери техники."

Какие особенности установки С-300В

Зенитный ракетный комплекс С-300В предназначался для сухопутных войск и начал поступать в войска с 1983 года под названием С-300В1. Все компоненты ЗРК самоходные, смонтированы на гусеничных шасси.

Система ПВО предназначена для обороны важных государственных, военных и промышленных объектов. Также ими защищают группировки войск от летательных аппаратов и баллистических и оперативно-тактических ракет с помощью двух типов зенитных ракет.

В результате глубокой модернизации ЗРС С-300В в России появилась модификация С-300ВМ "Антей-2500", которая вооружается новыми зенитными управляемыми ракетами с увеличенной дальностью полета и улучшенными другими характеристиками.

Вражеские С-300 терроризируют Запорожье