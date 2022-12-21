На Черниговщине нашли арсеналы, Зеленский может посетить Вашингтон: хронология 301 дня войны

Уже больше 300 дней украинские защитники защищают нашу землю и отважно противостоят врагу. ВСУ, волонтеры, медики и дипломаты не сдаются и каждый день приближают нашу победу.

О достижениях на дипломатическом и военном фронте, а также об общей ситуации в стране – читайте в материале 24 канала.

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03:09 Литовскому дипломату вернули коллекцию икон, которую украли россияне из его резиденции в Херсоне. СБУ обнаружила коллекцию икон в Успенском соборе. оккупанты передали ее туда перед бегством.

00:35 В Черниговской области СБУ нашла оружие, которое россияне оставили во время контрнаступлений ВСУ весной. Из тайников изъяли десятки ящиков с реактивными снарядами и боеприпасы к противотанковому вооружению.

00:17 В международных СМИ говорят, что Владимир Зеленский может посетить США. Это будет его первая заграничная поездка со времен полномасштабного вторжения. Вероятно, президент едет в Вашингтон, чтобы выступить в Конгрессе.