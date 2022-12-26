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Внимание ВСУ празднуют Рождество на передовой, а в Беларуси горел МиГ-31: хронология 305 дня войны

05:47 После обстрела ресторана Шеш-Беш у эксглавы "Роскосмоса" было обнаружено серьезное ранение. В шейном позвонке застрял обломок, размером 8 на 6 миллиметров. Врачи говорят, что Рогозина ждет паралич.

05:30 Политолог Андрей Вигиринский сообщил, что Путин готовит указ об отказе в продаже российской нефти по "потолку цен". Это решение повлечет еще больше проблем с экономикой у страны-агрессорки.

01:52 Ночью на аэродроме "Энгельс" в России раздались взрывы, а затем сработала сирена. Местные жители пишут о звуках взрывов и говорят, что раздалось их по меньшей мере 2. Более того, в домах неподалеку аэродрома выбило окна.

01:36 На Рождество наши воины провели удачный рождественский штурм враждебных позиций. В частности, воины 108 отдельно горно-штурмового батальона ликвидировали немало оккупантов и пополнили обменный фонд.

00:37 В СМИ прогнозируют, что Путин может использовать иранские дроны, чтобы уничтожить предоставленную Украине систему Patriot. Уничтожение этого ЗРК имеет не только стратегическое значение для России, но и политическое и идеологическое. Patriot считается одной из лучших систем ПВО, поэтому ее уничтожение, по версии пропаганды, станет "победой" для России.