Киев стал девятым украинским городом, где в этом году взвился национальный символ. Сначала, 14 марта, сине-желтый флаг подняли на Львовщине над горсоветом Стрыя. Впоследствии он появился над официальными учреждениями Дрогобыча, Львова, Тернополя, Житомира и других городов.
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О сине-желтом флаге
- Национальный флаг сшили на Западной Украине и накануне поднятия перевезли в Киев.
- Вечером на Софиевской площади сине-желтое полотнище освятил будущий патриарх, а тогда еще архимандрит Украинской автокефальной православной церкви Владимир (Романюк) с участием священников УАПЦ и УГКЦ.
Церемонию посвящения флагу провел архимандрит УПЦ Владимир (Романюк) / Архивное фото
- За церемонией освящения наблюдали примерно 100 тысяч человек.
- Сейчас сине-желтый флаг, который в 1990 году подняли над Киевсоветом, хранится в Национальном музее истории Украины.
Временная экспозиция национального флага, поднятого 24 июля 1990 года в Киеве / Фото Радио Свобода
Как подняли флаг над Киевским горсоветом
Предшествовало этому событию принятие Декларации о государственном суверенитете Украины 16 июля 1990 года. Поднятие национального флага стало реакцией на это.
Возле флаговой мачты Киевсовета / Архивное фото
Освященный флаг торжественным шествием понесли к зданию Киевсовета.
Колонна несет сине-желтый флаг / Архивное фото
Впереди шли ребята в казачьих костюмах с саблями и самопалами, а колонну с флагом "охраняли" галицкие сечевые стрельцы.
Казаки и стрельцы сопровождали людей с флагом / Архивное фото
Люди прошлись по Крещатику и пришли в Киевсовет. Привязав национальный флаг к металлическому канату, его торжественно подняли ровно в 19:00 под пение гимна "Ще не вмерла України".
Национальный флаг подняли над Киевским горсоветом / Архивное фото
Некоторое время киевляне дежурили у флагштока, чтобы сине-желтый стяг не сорвали.
Сотни тысяч людей собрались на Крещатике / Архивное фото
Важный шаг национального освободительного движения
- Поднятие сине-желтого флага именно в столице Украины имело мощное символическое значение, ведь в эпоху СССР за национальный флаг людей наказывали.
- До этого в последний раз он развевался над украинской столицей 12 июня 1920 года. В тот день войска Симона Петлюры и Юзефа Пилсудского ушли из Киева, а большевики подняли над днепровскими кручами красное полотнище.
Поднятие сине-желтого флага в Киеве 24 июля 1990 года: смотрите видео