Київ став дев’ятим українським містом, де цього року замайорів національний символ. Спочатку, 14 березня, синьо-жовтий стяг підняли на Львівщині над міськрадою Стрия. Згодом він з’явився над офіційними установами Дрогобича, Львова, Тернополя, Житомира тощо.

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Про синьо-жовтий прапор

Національний стяг пошили на Західній Україні та напередодні підняття перевезли до Києва.

та напередодні підняття перевезли до Києва. Увечері на Софіївській площі синьо-жовте полотнище освятив майбутній патріарх, а тоді ще архімандрит Української автокефальної православної церкви Володимир (Романюк) за участі священників УАПЦ і УГКЦ.



Церемонію посвяти прапора провів архімандрит УПЦ Володимир (Романюк) / Архівне фото

За церемонією освячення спостерігали приблизно 100 тисяч людей .

. Нині синьо-жовтий прапор, який у 1990 році підняли над Київрадою, зберігається у Національному музеї історії України.



Тимчасова експозиція національного прапора, піднятого 24 липня 1990 року в Києві / Фото Радіо Свобода

Як підняли прапор над Київською міськрадою

Передувало цій події прийняття Декларації про державний суверенітет України 16 липня 1990 року. Підняття національного стяга стало реакцією на це.



Біля прапорної щогли Київради / Архівне фото

Освячений прапор урочистою ходою понесли до будівлі Київради.



Колона несе синьо-жовтий прапор / Архівне фото

Попереду йшли хлопці у козацьких строях із шаблями та самопалами, а колону з прапором "охороняли" галицькі січові стрільці.



Козаки і стрільці супроводжували людей з прапором / Архівне фото

Люди пройшлися Хрещатиком і прибули до Київради. Прив’язавши національний прапор до металевої линви, його урочисто підняли рівно о 19:00 під спів гімну "Ще не вмерла України".



Національний прапор підняли над Київською міськрадою / Архівне фото

Деякий час кияни чергували біля флагштока, щоб синьо-жовтий стяг не зірвали.



Сотні тисяч людей зібралися на Хрещатику / Архівне фото

Важливий крок національного визвольного руху

Підняття синьо-жовтого стяга саме у столиці України мало потужне символічне значення, адже за доби СРСР за національний прапор людей карали.

До цього востаннє він майорів над українською столицею 12 червня 1920 року. Того дня війська Симона Петлюри та Юзефа Пілсудського залишили Київ, а більшовики підняли над дніпровськими кручами червоне полотнище.

Підняття синьо-жовтого прапора в Києві 24 липня 1990 року: дивіться відео