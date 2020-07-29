32 тысячи долларов за земельные вопросы: полиция разоблачила чиновника-взяточника
На Днепропетровщине правоохранители поймали руководителя отдела ОТГ на получении взятки в 32 тысячи долларов. Эти средства он требовал за решение земельных вопросов.
Что известно о деле
Чиновника уже задержала полиция. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.
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За каждый выделенный гектар для ведения крестьянского хозяйства чиновник требовал 1 тысячу долларов. Правоохранители задержали мужчину на проведении расчетов. С его автомобиля правоохранители изъяли 32 тысячи долларов.
Чиновника задержали за статью 208, следственные действия пока продолжаются.
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Наказание для должностного лица
Злоумышленнику может грозить уголовная ответственность в виде:
- лишения свободы от пяти до десяти лет
- лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет;
- конфискации имущества.
Чиновника уже задержала полиция / Фото Нацполиции
Мужчина требовал 32 тысячи долларов за решение земельных вопросов / Фото Нацполиции