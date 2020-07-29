На Днепропетровщине правоохранители поймали руководителя отдела ОТГ на получении взятки в 32 тысячи долларов. Эти средства он требовал за решение земельных вопросов.

Что известно о деле Чиновника уже задержала полиция. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции. Важно Вербовка, шифры, шантаж, угрозы и сверхприбыли: в Донецкой области разоблачили банду сутенеров За каждый выделенный гектар для ведения крестьянского хозяйства чиновник требовал 1 тысячу долларов. Правоохранители задержали мужчину на проведении расчетов. С его автомобиля правоохранители изъяли 32 тысячи долларов. Чиновника задержали за статью 208, следственные действия пока продолжаются. Актуально На Ровенщине полицейские гонялись за мотоциклистом по бездорожью: курьезное видео Наказание для должностного лица Злоумышленнику может грозить уголовная ответственность в виде: лишения свободы от пяти до десяти лет

лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет;

конфискации имущества. Чиновника уже задержала полиция / Фото Нацполиции Мужчина требовал 32 тысячи долларов за решение земельных вопросов / Фото Нацполиции