На Дніпропетровщині правоохоронці зловили керівника відділу ОТГ на отриманні хабарі у 32 000 доларів. Ці кошти він вимагав за розв'язання земельних питань.

Що відомо про справу Посадовця вже затримала поліція. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції. Важливо Вербування, шифри, шантаж, погрози й надприбутки: на Донеччині викрили банду сутенерів За кожен виділений гектар для ведення селянського господарства посадовець вимагав 1 000 доларів. Правоохоронці затримали чоловіка на проведенні розрахунків. З його автомобіля правоохоронці вилучили 32 000 доларів. Посадовця затримали за статтю 208, слідчі дії наразі тривають. Актуально На Рівненщині поліцейські ганялися за мотоциклістом по бездоріжжю: курйозне відео Покарання для посадовця Зловмиснику може загрожувати кримінальна відповідальність у вигляді: позбавлення волі від п'яти до десяти років;

позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років;

конфіскації майна.

Посадовця вже затримала поліція / Фото Нацполіції

Чоловік вимагав 32 тисячі доларів за розв'язання земельних питань / Фото Нацполіції