32 тисячі доларів за земельні питання: поліція викрила посадовця-хабарника
На Дніпропетровщині правоохоронці зловили керівника відділу ОТГ на отриманні хабарі у 32 000 доларів. Ці кошти він вимагав за розв'язання земельних питань.
Що відомо про справу
Посадовця вже затримала поліція. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.
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За кожен виділений гектар для ведення селянського господарства посадовець вимагав 1 000 доларів. Правоохоронці затримали чоловіка на проведенні розрахунків. З його автомобіля правоохоронці вилучили 32 000 доларів.
Посадовця затримали за статтю 208, слідчі дії наразі тривають.
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Покарання для посадовця
Зловмиснику може загрожувати кримінальна відповідальність у вигляді:
- позбавлення волі від п'яти до десяти років;
- позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років;
- конфіскації майна.
Посадовця вже затримала поліція / Фото Нацполіції
Чоловік вимагав 32 тисячі доларів за розв'язання земельних питань / Фото Нацполіції