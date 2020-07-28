Чудернацький інцидент трапився у селищі Грабів, що на Рівненщині. Там патрульні на службовому автомобілі гасали мототрасою. На ній копи намагалися наздогнати мотоцикліста і зрештою їм таки вдалося це зробити.

Щоправда, зупинити чоловіка вдалося лише після тривалої гонитви. Один із очевидців зняв на відео це дивне переслідування. Ролик жваво обговорюють користувачі у соцмережах, пише 24 канал.

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Зауважимо, що під час гонитви на мототрасі правоохоронці увімкнули сирену в автівці та по бездоріжжю мчали за порушником.

Що саме стало причиною такого рішення патрульної поліції, то це наразі невідомо.

Відео, яке оприлюднили в мережі 26 липня вже набрало понад мільйон переглядів. Вперше воно з'явилося на сторінці rivne_1283 в Instagram.

Гонитва поліції за мотоциклістом на Рівненщині: відео

Як жартують із ситуації користувачі соцмереж: