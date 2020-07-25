У Вінниці місцеві повідомили правоохоронців про підозрілу банку, яка була обмотана скотчем на трубі теплотраси. Поліцейські не забарилися і одразу приїхали на місце події.

Оскільки предмет справді видався підозрілим, то правоохоронці перекрили рух транспорту на вулиці Лесі України та Магістратська, повідомляє місцеве видання Vlasno.

До речі Винахідливо, але незаконно: на Одещині чоловік 44 рази поповнив собі рахунок однією купюрою

Окрім того місце, де була банка, обгородили червоно-білою стрічкою.

За допомогою гідродинамічного руйнувача вибухотехніки зруйнували небезпечну банку. Однак з’ясувалося, що всередині були просто пиріжки.

Після смачної спецоперації рух транспорту відновили. Ніхто з перехожих не постраждав.



Банку одразу знешкодили / Фото Vlasno

До речі схожа ситуація була у Києві. Нещодавно поліція перекрила вулицю Кіото недалеко від станції метро "Лісова". Місцеві виявили підозрілий предмет на зупинці громадського транспорту і одразу повідомили правоохоронців. Згодом з'ясувалося, що у пакеті були яйця та молоко.