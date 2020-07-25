В Виннице местные сообщили правоохранителям о подозрительной банке, которая была обмотана скотчем на трубе теплотрассы. Полицейские не замедлили и сразу приехали на место происшествия.

Поскольку предмет действительно показался подозрительным, то правоохранители перекрыли движение транспорта по улице Леси Украинки и Магистратской, сообщает местное издание Vlasno.

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Кроме того, место, где была банка, огородили красно-белой лентой.

С помощью гидродинамического разрушителя взрывотехники разрушили опасную банку. Однако выяснилось, что внутри были просто пирожки.

После вкусной спецоперации движение транспорта восстановили. Никто из прохожих не пострадал.

Банка сразу обезвредили / Фото Vlasno

Кстати, похожая ситуация была в Киеве. Недавно полиция перекрыла улицу Киото недалеко от станции метро "Лесная". Местные обнаружили подозрительный предмет на остановке общественного транспорта и сразу сообщили правоохранителям. Впоследствии выяснилось, что в пакете были яйца и молоко.