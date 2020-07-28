Странный инцидент произошел в поселке Грабов, что на Ровенщине. Там патрульные на служебном автомобиле носились по мототрассе. На ней копы пытались догнать мотоциклиста и в конце концов им удалось это сделать.

Правда, остановить мужчину удалось только после длительной погони. Один из очевидцев снял на видео это странное преследование. Ролик живо обсуждают пользователи в соцсетях, пишет 24 канал.

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Заметим, что во время погони на мототрассе правоохранители включили сирену в машине и по бездорожью мчались за нарушителем.

Что именно стало причиной такого решения патрульной полиции, пока неизвестно.

Видео, которое обнародовали в сети 26 июля, уже набрало более миллиона просмотров. Впервые оно появилось на странице rivne_1283 в Instagram.

Погоня полиции за мотоциклистом на Ровенщине : видео

Как шутят над ситуацией пользователи соцсетей: