На Ровенщине полицейские гонялись за мотоциклистом по бездорожью: курьезное видео
Странный инцидент произошел в поселке Грабов, что на Ровенщине. Там патрульные на служебном автомобиле носились по мототрассе. На ней копы пытались догнать мотоциклиста и в конце концов им удалось это сделать.
Правда, остановить мужчину удалось только после длительной погони. Один из очевидцев снял на видео это странное преследование. Ролик живо обсуждают пользователи в соцсетях, пишет 24 канал.
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Заметим, что во время погони на мототрассе правоохранители включили сирену в машине и по бездорожью мчались за нарушителем.
Что именно стало причиной такого решения патрульной полиции, пока неизвестно.
Видео, которое обнародовали в сети 26 июля, уже набрало более миллиона просмотров. Впервые оно появилось на странице rivne_1283 в Instagram.
Погоня полиции за мотоциклистом на Ровенщине : видео
Как шутят над ситуацией пользователи соцсетей:
- "Как поймают, то спросят, почему убегал, а он – почему гнались";
- "Когда маску забыл";
- "После этого форсажа, надо полиции ехать проверят ходовую";
- "Крутая рекламная акция, поеду и я на ту трассу";
- "Кому он на том огороде опасность создавал... Так ездит человек себе, никому не мешает".