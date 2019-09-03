32 украинских пленников перевели в СИЗО в Москве: все, что известно сейчас

Как сказал специальный корреспондент УНИАН в Москве Роман Цимбалюк, перевозки украинских пленников в столицу РФ – это не слухи. Вчера, 2 сентября, ему вместе с российской волонтеркой даже удалось передать ребятам передачу. Больше о возможном обмене – читайте дальше.

Цимбалюк добавил, что к передаче пакетов украинским пленным присоединилась российская волонтерша Вика Ивлева, а также российский пекарь Дмитрий, принесший нашим пленникам хлеб, который сам испек.

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Специальный корреспондент пояснил, что ранее в СМИ распространилась информация о формате обмена "33 на 33". То есть 33 украинских пленников обменяют на 33 российских заключенных в Украине.

Мы хотели установить, кто же из украинских пленных сейчас находится в Москве. Поэтому собрали небольшие передачки и попытались отдать их 32 лицам, а вот 33-й пакет не взяли, он был адресован Олегу Сенцову,

– отметил Цимбалюк.



Российский пекарь испек хлеб для украинских политзаключенных

Роман объяснил, что среди пленников, которых вероятно готовят на обмен, есть 24 украинских моряка и другие политзаключенные.

Кроме 24 украинских моряков в Москве содержат:

Романа Сущенко Владимира Балуха Александра Кольченко Николая Карпюка Станислава Клиха Павла Гриба Артура Панова Алексея Сизоновича

Напоследок он отметил, что российские федеральные каналы тему обмена пленными между Украиной и Россией вообще не освещают. Стоит добавить, после того, как российские СМИ обнародовали информацию о возможном обмене, родственники пленных срочно приехали в Киев и вместе с журналистами ожидали прибытия в аэропорту. Но, к сожалению, обещанного обмена так и не произошло.



Украинские моряки в российском плену / Инфографика 24 канала