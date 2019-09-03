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      СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ УРАГАН ДОРИАН ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      32 украинских пленников перевели в СИЗО в Москве: все, что известно сейчас

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      Как сказал специальный корреспондент УНИАН в Москве Роман Цимбалюк, перевозки украинских пленников в столицу РФ – это не слухи. Вчера, 2 сентября, ему вместе с российской волонтеркой даже удалось передать ребятам передачу. Больше о возможном обмене – читайте дальше.

      Цимбалюк добавил, что к передаче пакетов украинским пленным присоединилась российская волонтерша Вика Ивлева, а также российский пекарь Дмитрий, принесший нашим пленникам хлеб, который сам испек.

      Читайте также: Моряков будут судить заочно: росСМИ назвали новую схему обмена пленными

      Специальный корреспондент пояснил, что ранее в СМИ распространилась информация о формате обмена "33 на 33". То есть 33 украинских пленников обменяют на 33 российских заключенных в Украине.

      Мы хотели установить, кто же из украинских пленных сейчас находится в Москве. Поэтому собрали небольшие передачки и попытались отдать их 32 лицам, а вот 33-й пакет не взяли, он был адресован Олегу Сенцову,
      – отметил Цимбалюк.


      Российский пекарь испек хлеб для украинских политзаключенных

      Роман объяснил, что среди пленников, которых вероятно готовят на обмен, есть 24 украинских моряка и другие политзаключенные.

      Кроме 24 украинских моряков в Москве содержат:

      1. Романа Сущенко
      2. Владимира Балуха
      3. Александра Кольченко
      4. Николая Карпюка
      5. Станислава Клиха
      6. Павла Гриба
      7. Артура Панова
      8. Алексея Сизоновича

      Напоследок он отметил, что российские федеральные каналы тему обмена пленными между Украиной и Россией вообще не освещают. Стоит добавить, после того, как российские СМИ обнародовали информацию о возможном обмене, родственники пленных срочно приехали в Киев и вместе с журналистами ожидали прибытия в аэропорту. Но, к сожалению, обещанного обмена так и не произошло.


      Украинские моряки в российском плену / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Новости России СІЗО Украина – Россия Обмен пленными Олег Сенцов
      Источник: 24 канал
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