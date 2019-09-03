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      32 українських бранців перевели у СІЗО в Москві: все, що відомо наразі

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      Як сказав спеціальний кореспондент УНІАН у Москві Роман Цимбалюк, перевезення українських бранців до столиці РФ – це не чутки. Вчора, 2 вересня, йому разом з російською волонтеркою навіть вдалося передати хлопцям передачу. Більше про можливий обмін – читайте далі.

      Цимбалюк додав, що до передачі пакунків українським полоненим долучилася російська волонтерка Віка Івлєва, а також російський пекар Дмитро, що приніс нашим бранцям хліб, який сам спік.

      Читайте також: Моряків судитимуть заочно: росЗМІ назвали нову схему обміну полоненими

      Спеціальний кореспондент пояснив, що раніше ЗМІ ширилася інформація про формат обміну "33 на 33". Тобто 33 українських бранців обміняють на 33 російських ув'язнених в Україні. 

      Ми хотіли встановити, хто ж з українських полонених наразі перебуває у Москві. Тому зібрали невеликі передачки та спробували віддати їх 32 особам, а от 33-й пакунок не взяли, він був адресований Олегу Сенцову,
      – зауважив Цимбалюк.


      Російський пекар спік хліб для українських політв'язнів

      Роман пояснив, що серед бранців, яких ймовірно готують на обмін, є 24 українських моряки та інші політв'язні.

      Окрім 24 українських моряків у Москві утримують:

      1. Романа Сущенка
      2. Володимира Балуха
      3. Олександра Кольченка
      4. Миколу Карпюка
      5. Станіслава Клиха
      6. Павла Гриба
      7. Артура Панова
      8. Олексія Сизоновича

      Наостанок він зазначив, що російські федеральні канали тему обміну полоненими між Україною та Росією взагалі не висвітлюють. Варто додати, після того як російські ЗМІ оприлюднили інформацію про ймовірний обмін, родичі полонених терміново приїхали до Києва та разом з журналістами чекали на прибуття в аеропорту. Але, на жаль, обіцяного обміну так і не відбулося.


      Українські моряки у російському полоні / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Обмін полоненими Україна – Росія Новини Росії СІЗО Олег Сенцов
      Джерело: 24 канал
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