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Внимание Тищенко выгнали из "Слуг", США признали ППК "Вагнер" террористами: хронология 337 дня войны

03:16 NBC рассказали о том, как Байден принял историческое решение о передаче танков Abrams. Дело в том, что снабжение этих танков займет месяцы, если не год. То есть решение приняли больше для того, чтобы Украина получила танки Leopard. Ведь Германия заявила, что согласует передачу своих танков только после того, как это сделает Вашингтон.

02:19 В ночь на 27 января из сектора Газа по Израилю запустили две ракеты. Обе удалось перехватить силы противовоздушной обороны.

00:46 Помощница министра обороны США по делам международной безопасности Селеста Уолландер заявила, что ближайшие месяцы будут действительно решающими для Украины. В Пентагоне также подчеркнули, что поддержка США в этот период будет значимой и направленной на то, чтобы помочь Украине победить агрессора.

00:02 Николая Тищенко исключили из партии "Слуга народа" из-за поездки в Таиланд во время военного положения. Впоследствии Тищенко прокомментировал увольнение и заявил, что просто выполнял поставленные государством цели и строил отношения со странами Азии и Африки.