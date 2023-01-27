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Увага Тищенка вигнали зі "Слуг", США визнали ПВК "Вагнер" терористами: хронологія 337 дня війни

03:16 NBC розповіли про те, як Байден ухвалив історичне рішення про передачу танків Abrams. Річ у тім, що постачання цих танків займе місяці, якщо не рік. Тобто, рішення прийняли більше для того, щоб Україна отримала танки Leopard. Адже Німеччина до того заявила, що погодить передачу своїх танків лише після того, як це зробить Вашингтон.

02:19 У ніч на 27 січня з Сектору Газа по Ізраїлю запустили дві ракети. Обидві вдалося перехопити силам протиповітряної оборони.

00:46 Помічниця міністра оборони США у справах міжнародної безпеки Селеста Волландер заявила, що найближчі місяці будуть справді вирішальними для України. У Пентагоні також наголосили, що підтримка США у цей період буде вагомою та направленою на те, аби допомогти Україні перемогти агресора.

00:02 Миколу Тищенка виключили з партії "Слуга народу" через поїздку до Таїланду під час воєнного стану. Згодом Тищенко прокоментував звільнення та заявив, що просто виконував поставлені державою цілі та будував взаємини з країнами Азії та Африки.