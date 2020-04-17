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      33 человека заболели коронавирусом в Укрзализныце, – Криклий

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      Владислав Криклий / Пресс-служба Кабмина

      Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что в Укразализныце заболели коронавирусом 33 человека, среди них 1 человек подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

      Об этом он сказал в интервью программы "Перекрестный допрос" на 24 канале и отметил, что более 200 работников находятся на обсервации.

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      "270 человек, которые контактировали с больными, симптомов не имеют и с отрицательными тестами находятся на самоизоляции", – пояснил он.

      Криклий сказал, что, к счастью, в Министерстве инфраструктуры Украины больных коронавирусом нет.

      Смотрите полное видео интервью с Владиславом Криклием на 24 канале: 

       

      Автор: Елена Трибушная
      Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Украины Новости Здоровье Укрзализниця Министерство инфраструктуры Владислав Криклий
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