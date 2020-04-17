33 человека заболели коронавирусом в Укрзализныце, – Криклий
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что в Укразализныце заболели коронавирусом 33 человека, среди них 1 человек подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Об этом он сказал в интервью программы "Перекрестный допрос" на 24 канале и отметил, что более 200 работников находятся на обсервации.
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"270 человек, которые контактировали с больными, симптомов не имеют и с отрицательными тестами находятся на самоизоляции", – пояснил он.
Криклий сказал, что, к счастью, в Министерстве инфраструктуры Украины больных коронавирусом нет.
Смотрите полное видео интервью с Владиславом Криклием на 24 канале:
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