33 человека заболели коронавирусом в Укрзализныце, – Криклий

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что в Укразализныце заболели коронавирусом 33 человека, среди них 1 человек подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Об этом он сказал в интервью программы "Перекрестный допрос" на 24 канале и отметил, что более 200 работников находятся на обсервации.

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"270 человек, которые контактировали с больными, симптомов не имеют и с отрицательными тестами находятся на самоизоляции", – пояснил он.

Криклий сказал, что, к счастью, в Министерстве инфраструктуры Украины больных коронавирусом нет.

Смотрите полное видео интервью с Владиславом Криклием на 24 канале: