Как Украина будет выходить из карантина: эксклюзивное интервью с министром Криклием

О 150 тысячах рабочих места для безработных, возобновлении работы общественного транспорта и авиаперевозок, а также больных COVID-19 в Укрзализныци – в эксклюзивном интервью для 24 канала в программе "Перекрестный допрос" рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

О борьбе с безработицей

Думаю, что на вас и ваше министерство в плане экономики сейчас возлагаются большие надежды. Потому что когда закончится кризис, именно строительство дорог должно стать тем двигателем, который должен вытянуть экономику из ступора, в который ее загоняют карантин и кризис. Вы чувствуете возложенную на вас ответственность? Ваше министерство фактически единственное, кому не срезали бюджет. Столь масштабное дорожное строительство может реально повлиять на экономику и вытащить ее из того состояния, в котором она оказалась?

Министерству срезали бюджет, как и многим центральным органам исполнительной власти. Но не на дороги. Потому что дороги – это большой проект. Это часть большого строительства, которая включает не только дороги, но и остальные объекты – школы, больницы, стадионы. Это уже компетенция Министерства регионального развития. Дороги – это то, чем мы занимаемся.

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Мы понимаем всю ответственность, насколько это важно. Потому что это ориентировочно 150 тысяч рабочих мест дополнительно, которые мы можем создать и привлечь людей во время сезона строительства.

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Что это за работа? Какая там будет зарплата? И как можно будет ее получить людям, которые нуждаются в ней уже сейчас? Ведь правительство ожидает в этом году безработицу на уровне 9%, это достаточно много. По данным соцопросов, 8% людей уже остались без работы.

Эти рабочие места обеспечивают фактически компании, которые выигрывают тендеры. Понятно, что они там на контрактных условиях все подписывают, преимущественно локально, с жителями тех районов, сел, городов. Кто-то работает водителем катка, кто-то с щебнем работает, с другими строительными материалами. То есть какие-то классические строительные вещи.



Криклий: "К строительству дорог мы можем привлечь 150 тысяч человек" / Фото пресс-службы Кабмина

Мы сейчас хотим подготовить информацию совместно с Министерством экономического развития и Гоструда, где и в каких регионах это будет. Будет подробная контактная информация, как можно будет активным людям работать, а не оставаться дома. Вскоре мы сделаем эту информацию публичной.



Какие дороги будут ремонтировать и строить в 2020 году / Инфографика 24 канала

Это где-то на сайте правительства надо будет искать?

На сайте правительства мы это продублируем. Эта информация также будет и на сайте Министерства инфраструктуры, и на сайте "Укравтодора". Компании также, поверьте, не медлят. Если им на какой-то объект нужно привлечь дополнительно 400 – 500 человек, они ищут их по соседним районам, селам. Я бы это не назвал классическим HR, потому что есть определенная специфика. Но привлечение людей к работам они довольно быстро организовывают.

Когда заработает общественный транспорт

О не менее насущных транспортных проблемах, связанных с карантином. Когда транспорт заработает в нормальном режиме?

Если говорить об общественном транспорте, то, думаю, – после того, как будут сниматься карантинные ограничения. Но это будет не раньше, чем в июне. Потому что фактически в мае мы будем видеть пик заболеваемости. Поэтому мы должны этот период пройти.

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Когда волна пойдет на понижение, тогда можно восстанавливать работу общественного транспорта, чтобы он работал стабильно.

В то же время мы понимаем, что определенные ограничения все равно будут. Если, например, снять сразу масочный режим, это может вызвать очередную волну заболеваемости.

Поэтому точно определенный период транспорт будет работать по определенным критериям. Но реалистично, что в июне-июле начнем уже активнее работать с общественным транспортом.



Какие карантинные ограничения действуют в Украине / Инфографика 24 канала

О восстановлении авиаперевозок

Вы говорили, что авиаперевозки возобновятся не ранее, чем через 2 года. Почему так долго? Люди не начнут раньше летать? Или это связано с тем, что авиакомпании переживают кризис?

Нет, сообщение восстановится раньше, в частности регулярное. Я говорил о том, что через 2 года мы сможем выйти на докризисный период. Это вопрос не только в Украине. Даже если мы восстанавливаем, и у нас внутренняя авиация работает, мы внутри страны летаем – это очень хорошо. Но основная авиация у нас работала на международных сообщениях. Как будут снимать все эти ограничения и как будут исчезать эти карантинные барьеры в других странах – спрогнозировать трудно.

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Я не представляю, что к концу лета Европа откроет полностью свои воздушные ворота чтобы заниматься снова туризмом в таком же режиме, как до появления коронавируса. Точно ландшафт туризма и полетов меняется, мы это уже понимаем.

Очень большое количество компаний, в частности европейских, обанкротилось. Какие-то компании национализируют, какие-то банкротятся. Они будут использовать меньшее количество воздушных судов.

Чтобы все это обновилось и вышло на докризисный период, требуется определенное время. Это, собственно, прогнозы профильных мировых организаций.

Но перелеты могут восстановиться понемногу уже с осени где-то? Или это очень оптимистичный прогноз?

Регулярные? Думаю, да. Вполне вероятно, что с сентября. Даже раньше, до конца лета.

А что, по вашему мнению, будет с украинскими авиакомпаниями? Как они переживут этот кризис? Имеет ли правительство какие-то желание и ресурсы их спасать?

Желание обязательно есть. Потому что это карточный домик, все здесь связаны. Если авиаперевозчики не работают, тогда авиавокзалы и аэропорты – пустые. Мы не сможем тогда обеспечивать нормально аэронавигацию. Потому что не будет поступлений в "Аэрорух". Это все – связанные вещи.



Криклий: "Украинской авиации необходимо 2 года для восстановления" / Фото пресс-службы Кабмина

Мы, конечно, заинтересованы, чтобы авиаперевозчики смогли пережить этот кризис, как можно скорее восстановить авиарейсы и наполнять пассажирами наши аэропорты. Что мы для этого делаем?

► Во-первых, общаемся и настаиваем на том, чтобы авиасфера была поддержана, в частности – благодаря доступному кредитованию. Чтобы авиаперевозчики могли присоединиться и получить этот ресурс.

► Во-вторых, во время карантина мы тоже определенные шаги делаем – такие как компенсация части чартерных перевозок, когда авиакомпании возвращали украинских граждан обратно домой. В то время, когда мы уже пассажирские перевозки остановили и они были вынуждены летать пустыми в одну сторону постоянно. Забирая людей, например, из Египта, они постоянно летели туда пустыми. Понятно, что это убыточный рейс. Поэтому мы приняли такое решение в правительстве, сейчас ожидаем детальных расчетов, чтобы предоставить им дотации, компенсировать. Это тоже определенным образом помогло продержаться до момента полноценного восстановления авиасообщения.

К вам уже обращались за помощью авиакомпании? Например, "Международные авиалинии" Игоря Коломойского?

Все украинские перевозчики обращаются, не только МАУ. Это и "Роза ветров", и Sky Up, и "Азур". Нет каких-то эксклюзивов или приоритетов для всех все одинаково.

Как вы думаете, будет бум путешествий и туризма после вынужденного карантина?

Мне кажется, что некоторое время будет оставаться психологический барьер. Когда о коронавирусе только начинали говорить в Китае, я считал, что это теория заговора и это очень далеко от нас, и никогда нас не коснется. К сожалению, все происходит по-другому. Поэтому мы не привыкали долго к этой идее и хотели, чтобы весь транспорт работал. Но когда видишь, что заболели знакомые люди и лежат в инфекционных отделениях, ты это воспринимаешь по-другому. Тогда появляется психологически эмоциональный барьер.

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Когда карантинные ограничения будут сниматься, сразу бума туризма не будет. Конечно, у людей есть жажда, чтобы хоть куда-то выйти и как-то развеяться. Но это не будет так, как обычно в период летних каникул, например.

О больных COVID-19 в Укрзализныци

Много ли людей заболели коронавирусом, которые работают на тех предприятиях, которые входят в ваше министерство?

В министерстве, к счастью, ни одного случая коронавируса. Больше всего заболевших в Укрзализныци – 33 человека, 1 человек подключен к аппарату ИВЛ, 270 контактных лиц без симптомов и с отрицательными тестами находятся на самоизоляции. На 240 тысяч работников Укрзализныци статистика соответствует той, которая есть в Украине.

О строительстве дорог в Украине, коррупционных схемах в Укразализныци и работе в правительстве Дениса Шмыгаля – читайте вскоре во второй части интервью с Владиславом Криклием.