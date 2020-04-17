Як Україна виходитиме з карантину: ексклюзивне інтерв'ю з міністром Криклієм

Про 150 тисяч робочих місця для безробітних, відновлення роботи громадського транспорту та авіаперевезень, а також хворих на COVID-19 в Укрзалізниці – в ексклюзивному інтерв'ю для 24 каналу у програмі "Перехресний допит" розповів міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Про боротьбу з безробіттям

Думаю, що на вас та ваше міністерство в плані економіки зараз покладаються великі надії. Тому що коли закінчиться криза, саме будівництво доріг має стати тим рушієм, який має витягнути економіку зі ступору, в який її заганяють карантин та криза. Ви відчуваєте покладену на вас відповідальність? Ваше міністерство фактично чи не єдине, кому не зрізали бюджет. Настільки масштабне дорожнє будівництво може реально вплинути на економіку і витягнути її з того стану, в якому вона опинилася?

Міністерству зрізали бюджет, як і багатьом центральним органам виконавчої влади. Але не на дороги. Бо дороги – це великий проєкт. Це частина великого будівництва, яка включає не лише дороги, а й решту об'єктів – школи, лікарні, стадіони. Це вже компетенція Міністерства регіонального розвитку. Дороги – це те, чим ми займаємося.

Цікаво Як отримати допомогу від держави по безробіттю: пояснення Мінекономіки

Ми розуміємо всю відповідальність, наскільки це важливо. Тому що це орієнтовно 150 тисяч робочих місць додатково, які ми можемо створити та залучити людей під час сезону будівництва.

Дивіться повне відео інтерв'ю з Владиславом Криклієм на 24 каналі:

Що це за робота? Яка там буде зарплата? І як можна буде її отримати людям, які потребують її вже зараз? Адже уряд очікує цьогоріч безробіття на рівні 9%, це досить багато. За даними соцопитувань, 8% людей вже залишилися без роботи.

Ці робочі місця забезпечують фактично компанії, які виграють тендери. Зрозуміло, що вони там на контрактних умовах все підписують, переважно локально, з мешканцями тих районів, сіл, міст. Хтось працює водієм катка, хтось зі щебнем працює, з іншими будівельними матеріалами. Тобто якісь класичні будівельні речі.



Криклій: "До будівництва доріг ми можемо залучити 150 тисяч людей" / Фото пресслужби Кабміну

Ми зараз хочемо підготувати інформацію спільно з Міністерством економічного розвитку та Держпраці, де і в яких регіонах це буде. Буде детальна контактна інформація, як можна буде активним людям працювати, а не залишатися вдома. Незабаром ми зробимо цю інформацію публічною.



Які дороги ремонтуватимуть та будуватимуть у 2020 році / Інфографіка 24 каналу

Це десь на сайті уряду треба буде шукати?

На сайті уряду ми це продублюємо. Ця інформація також буде і на сайті Міністерства інфраструктури, і на сайті "Укравтодору". Компанії також, повірте, не зволікають. Якщо їм на якийсь об'єкт потрібно залучити додатково 400 – 500 людей, вони шукають їх по сусідніх районах, селах. Я б це не назвав класичним HR, бо є певна специфіка. Але залучення людей до робіт вони доволі швидко організовують.

Коли запрацює громадський транспорт

Про не менш нагальні транспортні проблеми, пов'язані з карантином. Коли транспорт запрацює у нормальному режимі?

Якщо говорити про громадський транспорт, то, гадаю, – після того, як будуть зніматися карантинні обмеження. Але це буде не раніше, ніж червень. Бо фактично у травні ми будемо бачити пік захворюваності. Тому ми маємо цей період пройти.

Цікаво Чи продовжать карантин до травня: прогнози експертів

Коли хвиля піде на пониження, тоді можна відновлювати роботу громадського транспорту, щоб він працював стабільно.

Водночас ми розуміємо, що певні обмеження все одно будуть. Якщо, наприклад, зняти одразу масочний режим, це може спричинити чергову хвилю захворюваності.

Тому точно певний період транспорт працюватиме за певними критеріями. Але реалістично, що в червні-липні почнемо вже активніше працювати з громадським транспортом.



Які карантинні обмеження діють в Україні / Інфографіка 24 каналу

Про відновлення авіаперевезень

Ви казали, що авіаперевезення відновляться не раніше, ніж через 2 роки. Чому так довго? Люди не почнуть раніше літати? Чи це пов'язано з тим, що авіакомпанії переживають кризу?

Ні, сполучення відновиться раніше, зокрема регулярне. Я говорив про те, що через 2 роки ми зможемо вийти на докризовий період. Це ж питання не тільки в Україні. Навіть якщо ми відновлюємо, і у нас внутрішня авіація працює, ми всередині країни літаємо – це дуже добре. Але основна авіація у нас працювала на міжнародних сполученнях. Як будуть знімати ці всі обмеження і як зникатимуть ці карантинні бар'єри у інших країнах – спрогнозувати важко.

До слова Скільки пасажирів МАУ очікують компенсації за втрачені квитки через карантин

Я не уявляю, що до кінця літа Європа відчинить повністю свої повітряні брами аби займатися знову туризмом у такому ж режимі, як до появи коронавірусу. Точно ландшафт туризму та польотів змінюється, ми це вже розуміємо.

Дуже велика кількість компаній, зокрема європейських, збанкрутіла. Якісь компанії націоналізують, якісь банкрутують. Вони використовуватимуть меншу кількість повітряних суден.

Щоб все це оновилося і вийшло на докризовий період, потрібен певний час. Це, власне, прогнози профільних світових організацій.

Але перельоти можуть відновитися потрохи вже з осені десь? Чи це дуже оптимістичний прогноз?

Регулярні? Думаю, так. Цілком ймовірно, що з вересня. Навіть раніше, до кінця літа.

А що, на вашу думку, буде з українськими авіакомпаніями? Як вони переживуть цю кризу? Чи має уряд якісь бажання та ресурси їх рятувати?

Бажання обов'язково ми маємо. Тому що це картковий будиночок, всі тут пов'язані. Якщо авіаперевізники не працюють, тоді авіавокзали та аеропорти – порожні. Ми не зможемо тоді забезпечувати нормально аеронавігацію. Бо не буде надходжень до "Аероруху". Це все – пов'язані речі.



Криклій: "Українській авіації треба 2 роки для відновлення" / Фото пресслужби Кабміну

Ми, звісно, зацікавлені, щоб авіаперевізники змогли пережити цю кризу, якомога швидше відновити авіарейси і наповнювати пасажирами наші аеропорти. Що ми для цього робимо?

► По-перше, спілкуємося і наполягаємо на тому, щоб авіасфера була підтримана, зокрема – завдяки доступному кредитуванню. Щоб авіаперевізники могли долучитися і отримати цей ресурс.

► По-друге, під час карантину ми теж певні кроки робимо – такі як компенсація частини чартерних перевезень, коли авіакомпанії повертали українських громадян назад додому. В той час, коли ми вже пасажирські перевезення зупинили і вони були вимушені літати порожніми в один бік постійно. Забираючи людей, наприклад, з Єгипту, вони постійно летіли туди порожніми. Зрозуміло, що це збитковий рейс. Тому ми ухвалили таке рішення в уряді, зараз очікуємо детальних розрахунків, щоб надати їм дотації, компенсувати. Це теж у певний спосіб допомогло протриматися до моменту повноцінного відновлення авіасполучення.

До вас вже зверталися за допомогою авіакомпанії? Наприклад, "Міжнародні авіалінії" Ігоря Коломойського?

Всі українські перевізники звертаються, не тільки МАУ. Це і "Роза вітрів", і Sky Up, і "Азур". Немає якихось ексклюзивів чи пріоритетів, для всіх все однаково.

Як ви думаєте, буде бум подорожей і туризму після вимушеного карантину?

Мені здається, що певний час залишатиметься психологічний бар'єр. Коли про коронавірус тільки починали говорити у Китаї, я вважав, що це теорія змови і це дуже далеко від нас, і ніколи нас не стосуватиметься. На жаль, все відбувається по-іншому. Тому ми не звикали довго до цієї ідеї і хотіли, щоб весь транспорт працював. Але коли бачиш, що захворіли знайомі люди і лежать в інфекційних відділеннях, ти це сприймаєш по-іншому. Тоді з'являється психологічно-емоційний бар'єр.

На часі Європейцям радять не планувати літню відпустку: заява глави Єврокомісії

Коли карантинні обмеження будуть зніматись, одразу буму туризму не буде. Звісно, у людей є жага, щоб хоч кудись вийти і якось розвіятися. Але це не буде так, як зазвичай у період літніх канікул, наприклад.

Про хворих на COVID-19 в Укрзалізниці

Чи багато людей захворіли на коронавірус, які працюють у тих підприємствах, які входять у ваше міністерство?

В міністерстві, на щастя, жодного випадку коронавірусу. Найбільше захворіли в Укрзалізниці – 33 людини, 1 людина підключена до апарату ШВЛ, 270 контактних осіб без симптомів і з негативними тестами перебувають на самоізоляції. На 240 тисяч працівників Укрзалізниці статистика відповідна до тієї, яка є в Україні.

Про будівництво доріг в Україні, корупційні схеми в Укразалізниці та роботу в уряді Дениса Шмигаля – читайте незабаром у другій частині інтерв'ю з Владиславом Криклієм.