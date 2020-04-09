Скільки пасажирів МАУ очікують компенсації за втрачені квитки через карантин

Пандемія коронавірусу завдала удару по пасажироперевезенню. Після введення карантину, в Україні майже повністю зупинилися авіаперельоти, тож чимало пасажирів вимагають компенсації за ці втрати.

Лише в одній авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" перебуває 27 тисяч звернень пасажирів щодо компенсації за квитки. Про це президент компанії Євгеній Дихне заявив в коментарі "Інтерфакс-Україна".

"Скільки пасажирських запитів зараз задоволено, точної цифри не скажу. У нас з моменту закриття польотів в черзі перебуває близько 27 тисяч звернень. І практично така ж кількість надходила на комунікаційні майданчики МАУ в перші дні цього періоду", – заявив Дихне.

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12 березня Україна ввела карантин, аби зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але 25 березня уряд продовжив обмеження до 24 квітня.

У межах карантину Україна закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.

З 24 березня українцям заборонили здійснювати будь-які туристичні мандрівки, передусім літаками.

При цьому що з початку запровадження карантину в Україні робота з обробкою пасажирських запитів лише ускладнилася. Річ в тому, що до цього колл-центр МАУ працював як опенспейси, де одночасно перебувало до 600 працівників. І працювали вони за допомогою голосових повідомлень. Та після запровадження карантину робота колл-центрів здійснюється віддалено за допомогою листування в соцмережах чи месенджерах. І тепер цим займається сумарно 150 осіб.

"Сьогодні ми обробляємо до двох тисяч звернень на добу, але це все ще в десятки разів менше, ніж надходить. Я думаю, що нам знадобиться ще місяць роботи для того, щоб вийти в нормальний режим діалогу з пасажирами, а не авральний. Тому що листування, звичайно ж, більш тривалий процес, ніж голосові комунікації", – розповів Євгеній Дихне.

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