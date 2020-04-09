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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Сколько пассажиров МАУ ожидают компенсации за потерянные из-за карантина билеты

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      Самолеты МАУ / Вгороде

      Пандемия коронавируса нанесла удар по пассажироперевозке. После введения карантина в Украине почти полностью остановились авиаперелеты, поэтому немало пассажиров требуют компенсации за эти потери.

      Только в одной авиакомпании "Международные авиалинии Украины" находится 27 тысяч обращений пассажиров о компенсации за билеты. Об этом президент компании Евгений Дыхне заявил в комментарии "Интерфакс-Украина".

      "Сколько пассажирских запросов сейчас удовлетворено, точной цифры не скажу. У нас с момента закрытия полетов в очереди находится около 27 тысяч обращений. И практически такое же количество поступало на коммуникационные площадки МАУ в первые дни этого периода", – заявил Дыхне.

      Напомним МАУ не будет возвращать деньги за отмененные рейсы

      12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продлиться до 3 апреля, но 25 марта правительство продлило ограничения до 24 апреля.
      В рамках карантина Украина закрыла свои границы для иностранцев с 16 марта и прекратила международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта.
      С 24 марта украинцам запретили совершать любые туристические путешествия, прежде всего самолетами.

      При этом с начала введения карантина в Украине работа с обработкой пассажирских запросов лишь усугубилась. Дело в том, что до этого колл-центр МАУ работал как опенспейс, где одновременно находилось до 600 работников. И работали они с помощью голосовых сообщений. Но после введения карантина работа колл-центров осуществляется удаленно с помощью переписки в соцсетях или мессенджерах. И теперь этим занимается суммарно 150 человек.

      "Сегодня мы обрабатываем до двух тысяч обращений в сутки, но это все еще в десятки раз меньше, чем поступает. Я думаю, что нам понадобится еще месяц работы для того, чтобы выйти в нормальный режим диалога с пассажирами, а не авральный. Потому что переписка, конечно же, более длительный процесс, чем голосовые коммуникации", – рассказал Евгений Дыхне.

      Перенос рейсов из-за чрезвычайных обстоятельств и компенсации

      • По мнению юристов, авиаперевозчик в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств имеет право без уведомления пассажира отменить или задержать рейс, а также аннулировать ранее подтвержденное бронирование. Но должен предложить альтернативу – другой рейс или возврат средств.
      • Авиакомпания МАУ пока не планирует возвращать деньги за билеты на рейсы, которые отменили из-за пандемии коронавируса. Зато в компании предложили две альтернативы – ваучеры или бесплатно перенести перелет.
      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Новости Украины Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 МАУ авиация
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