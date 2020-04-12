Європейцям радять не планувати літню відпустку: заява глави Єврокомісії

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн порадила громадянам європейських країн не робити бронювання для літніх відпусток. В ЄС не беруться прогнозувати, коли пандемія коронавірусу завершиться.

Про це вона заявила в інтерв'ю Bild am Sonntag. За її словами, зараз складно робити якісь точні прогнози на липень та серпень.

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Глава Єврокомісії також припустила продовження заборони на відвідування будинків для літніх людей до наступного року.

Я знаю, що це важко, а самотність – це пригнічення. Але це стосується життя,

– сказала вона.

За даними Урсули фон дер Ляєн, вакцина від COVID-19 може з'явитися лише наприкінці року.

Що відомо про відкриття кордонів Євросоюзу

Через пандемію коронавірусу Європейський Союз може залишити кордони закритими до вересня 2020 року. Таку думку висловив президент Франції Еммануель Макрон.

Французький лідер пояснив, що ситуація ще далека від стабілізації. Як приклад він навів США, де пік поширення інфекції тільки очікується. Водночас у країнах Азії не виключають появи другої хвилі епідемії.

Раніше французький президент заявляв, що якщо країни ЄС не проявлять солідарності в боротьбі з коронавірусом, то епідемія може зруйнувати Шенгенську зону.

У Чехії допускають, що кордони країни можуть залишатися закритими протягом двох років.

Чому в ЄС вважають, що кордони не слід відкривати? Європейський центр з профілактики та контролю захворювань повідомив, що немає ознак досягнення піку пандемії коронавірусу в Європі. У ВООЗ наголосили, що зменшення кількості нових інфікованих – не привід для послаблення карантинних заходів.

Зверніть увагу! Українці, додамо, зараз також не можуть без вагомих причин їхати з України та пересуватися Європейським Союзом. Зробити це можна буде лише після того, як Україна та ЄС відкриють кордони.



Українці можуть відвідувати без віз понад сотню країн світу / Інфографіка 24 каналу