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      Європейцям радять не планувати літню відпустку: заява глави Єврокомісії

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      Урсула фон дер Ляєн / EPA

      Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн порадила громадянам європейських країн не робити бронювання для літніх відпусток. В ЄС не беруться прогнозувати, коли пандемія коронавірусу завершиться.

      Про це вона заявила в інтерв'ю Bild am Sonntag. За її словами, зараз складно робити якісь точні прогнози на липень та серпень.

      Актуально Макрон розповів, скільки ще кордони ЄС будуть закритими: чекати ще довго

      Глава Єврокомісії також припустила продовження заборони на відвідування будинків для літніх людей до наступного року.

      Я знаю, що це важко, а самотність – це пригнічення. Але це стосується життя,
      – сказала вона.

      За даними Урсули фон дер Ляєн, вакцина від COVID-19 може з'явитися лише наприкінці року.

      Що відомо про відкриття кордонів Євросоюзу

      • Через пандемію коронавірусу Європейський Союз може залишити кордони закритими до вересня 2020 року. Таку думку висловив президент Франції Еммануель Макрон.
      • Французький лідер пояснив, що ситуація ще далека від стабілізації. Як приклад він навів США, де пік поширення інфекції тільки очікується. Водночас у країнах Азії не виключають появи другої хвилі епідемії.
      • Раніше французький президент заявляв, що якщо країни ЄС не проявлять солідарності в боротьбі з коронавірусом, то епідемія може зруйнувати Шенгенську зону.
      • У Чехії допускають, що кордони країни можуть залишатися закритими протягом двох років.

      Чому в ЄС вважають, що кордони не слід відкривати? Європейський центр з профілактики та контролю захворювань повідомив, що немає ознак досягнення піку пандемії коронавірусу в Європі. У ВООЗ наголосили, що зменшення кількості нових інфікованих – не привід для послаблення карантинних заходів.

      Зверніть увагу! Українці, додамо, зараз також не можуть без вагомих причин їхати з України та пересуватися Європейським Союзом. Зробити це можна буде лише після того, як Україна та ЄС відкриють кордони.

      віза
      Українці можуть відвідувати без віз понад сотню країн світу / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини політики Туристичний бізнес Подорожі Відпочинок Урсула фон дер Ляєн Шенген Євросоюз Єврокомісія
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