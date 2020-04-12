Европейцам советуют не планировать летний отпуск: заявление главы Еврокомиссии

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен посоветовала гражданам европейских стран не совершать бронирования для летних отпусков. В ЕС не берутся прогнозировать, когда пандемия коронавируса завершится.

Об этом она заявила в интервью Bild am Sonntag. По ее словам, сейчас сложно делать какие-то точные прогнозы на июль и август.

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Глава Еврокомиссии также предположила продление запрета на посещение домов престарелых до следующего года.

Я знаю, что это трудно, а одиночество – это угнетение. Но это касается жизни,

– сказала она.

По данным Урсулы фон дер Ляйен, вакцина от COVID-19 может появиться только в конце года.

Что известно об открытии границ Евросоюза

Из-за пандемии коронавируса Европейский Союз может оставить границы закрытыми до сентября 2020 года. Такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон.

Французский лидер пояснил, что ситуация еще далека от стабилизации. В качестве примера он привел США, где пик распространения инфекции только ожидается. В то же время в странах Азии не исключают появления второй волны эпидемии.

Ранее французский президент заявлял, что если страны ЕС не проявят солидарности в борьбе с коронавирусом, то эпидемия может разрушить Шенгенскую зону.

В Чехии допускают, что границы страны могут оставаться закрытыми в течение двух лет.

Почему в ЕС считают, что границы не следует открывать?

Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний сообщил, что нет признаков достижения пика пандемии коронавируса в Европе. В ВОЗ отметили, что уменьшение количества новых инфицированных – не повод для ослабления карантинных мероприятий.

Обратите внимание! Украинцы, добавим, сейчас также не могут без веских причин уезжать из Украины и передвигаться по Европейскому Союзу. Сделать это можно будет только после того, как Украина и ЕС откроют границы.



Украинцы могут посещать без виз более сотни стран мира / Инфографика 24 канала