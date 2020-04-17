33 людини захворіли на коронавірус в Укрзалізниці, – Криклій

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що в Укразалізниці захворіли на коронавірус 33 особи, серед них 1 людина підключена до апарату штучної вентиляції легень.

Про це він сказав в інтерв'ю програмі "Перехресний допит" на 24 каналі та зазначив, що понад 200 працівників перебувають на обсервації.

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"270 осіб, які контактували з хворими, симптомів не мають і з негативними тестами перебувають на самоізоляції", – пояснив він.

Криклій сказав, що, на щастя, в Міністерстві інфраструктури України хворих на коронавірус немає.

Дивіться повне відео інтерв'ю з Владиславом Криклієм на 24 каналі: