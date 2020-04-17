33 людини захворіли на коронавірус в Укрзалізниці, – Криклій
-
Міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що в Укразалізниці захворіли на коронавірус 33 особи, серед них 1 людина підключена до апарату штучної вентиляції легень.
Про це він сказав в інтерв'ю програмі "Перехресний допит" на 24 каналі та зазначив, що понад 200 працівників перебувають на обсервації.
Зверніть увагу В Україні розробляють нові тести на імунітет до COVID-19
"270 осіб, які контактували з хворими, симптомів не мають і з негативними тестами перебувають на самоізоляції", – пояснив він.
Криклій сказав, що, на щастя, в Міністерстві інфраструктури України хворих на коронавірус немає.
Дивіться повне відео інтерв'ю з Владиславом Криклієм на 24 каналі:
Коментарі
Читайте також
сьогодні , 18:28 Українці з-за кордону замість обсервації роз'їжджаються по всій країні: відео
сьогодні , 21:05 Новини про коронавірус 17 квітня: скандал зі смертністю в Китаї, Україна ще не досягла піку
powered by lun.ua
Вибір редакції
-
Скільки росіян хочуть закрити держкордон з Україною: результати дослідженнясьогодні , 15:58
-
Задимлення в Дніпрі та Запоріжжі: де в містах забруднене повітря та яка причинасьогодні , 16:07
-
Коли відновляться авіаперевезення в Україні: прогноз Крикліясьогодні , 20:10
-
Обмін полоненими: в'язнів, які відмовились повертатись до бойовиків відпустять на волю – відеосьогодні , 17:18
-
Командувач Нацгвардії Микола Балан захворів на COVID-19, – Геращенкосьогодні , 20:31
-
Обмін полоненими: що відомо про військових та цивільних, яких звільнилисьогодні , 16:49
Пропозиції партнерів
Коментарі