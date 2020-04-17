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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      33 людини захворіли на коронавірус в Укрзалізниці, – Криклій

      -
      Владислав Криклій / Пресслужба Кабміну

      Міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що в Укразалізниці захворіли на коронавірус 33 особи, серед них 1 людина підключена до апарату штучної вентиляції легень.

      Про це він сказав в інтерв'ю програмі "Перехресний допит" на 24 каналі та зазначив, що понад 200 працівників перебувають на обсервації.

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      "270 осіб, які контактували з хворими, симптомів не мають і з негативними тестами перебувають на самоізоляції", – пояснив він.

      Криклій сказав, що, на щастя, в Міністерстві інфраструктури України хворих на коронавірус немає.

      Дивіться повне відео інтерв'ю з Владиславом Криклієм на 24 каналі:

       

      Автор: Олена Трибушна
      Теги: Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Укрзалізниця Міністерство інфраструктури Владислав Криклій Новини України
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