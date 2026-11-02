Продали 340 дронов на 15 миллионов: подробности масштабной махинации с БПЛА в ВСУ

Расследователи из NGL Media выяснили, что подозреваемым является 31-летний младший лейтенант Андрей Сокол, назначенный на эту должность в октябре 2024 года. В эфире 24 Канала журналистка Екатерина Родак отметила, что нелегальная продажа продолжалась месяцами и превратилась в отлаженную систему.

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Как работала схема списания техники

По данным следствия, должностное лицо сбывало дроны, приобретенные за счет государства и пожертвований украинцев. Первый тревожный сигнал появился еще осенью 2025 года, когда волонтер обнаружил и приобрел БПЛА с маркировкой "Армия дронов" через анонимное объявление на торговой платформе.

Махинация не могла существовать без привлечения посторонних лиц, убеждены расследователи. На уровне командования подразделения было просто оформлять поступление беспилотников, а позже фиктивно списывать их как утраченные при выполнении задач.

Один человек, даже на уровне командира, не может этим заниматься столько времени и в таких масштабах, чтобы никто не заметил. Там точно были задействованы не один и не два человека, потому что в армии каждый шаг документируется. Люди на складах и те, кто должен был использовать эти дроны, не могли этого не замечать– подчеркнула Екатерина Родак.

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Реакция родственников и показания сослуживца

Правоохранители уже установили соучастника офицера, который пошел на сделку со следствием. В то же время родные подозреваемого не видят в содеянном ничего уголовно наказуемого.

Когда я звонила родным этого командира, один из них сказал: "А что тут такого? Многие этим занимаются. 10 дронов поставили, а один разобрали на запчасти и продали. Почему вы прицепились именно к нам?". То есть у людей даже не возникает вопросов к себе– поделилась расследовательница.

После обнародования расследования военные из других подразделений также начали сообщать о подобных махинациях с имуществом. Самыми большими препятствиями в борьбе с преступлениями остаются длительный судебный процесс и ощущение безнаказанности среди нарушителей.

Напомним, что в конце октября 2026 года силовики раскрыли еще одну масштабную схему нелегальной продажи БПЛА в восьми областях.