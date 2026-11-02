Продали 340 дронів на 15 мільйонів: деталі масштабної оборудки з БпЛА у ЗСУ

Розслідувачі з NGL Media з'ясували, що підозрюваним є 31-річний молодший лейтенант Андрій Сокол, призначений на посаду в жовтні 2024 року. В ефірі 24 Каналу журналістка Катерина Родак зазначила, що нелегальний збут тривав місяцями та перетворився на налагоджену систему.

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Як працювала схема списання техніки

За даними слідства, посадовець збував дрони, придбані коштом держави та донатами українців. Перший тривожний сигнал з'явився ще восени 2025 року, коли волонтер виявив і придбав БпЛА з маркуванням "Армія дронів" через анонімне оголошення на платформі продажів.

Оборудка не могла існувати без залучення сторонніх осіб, переконані розслідувачі. На рівні командування підрозділу було просто оформлювати надходження безпілотників, а пізніше фіктивно списувати їх як втрачені під час виконання завдань.

Одна людина, навіть на рівні командира, не може цим займатися стільки часу в таких масштабах, щоб ніхто не помітив. Там точно не одна і не дві людини були задіяні, тому що в армії існує документування кожного кроку. Люди на складах і ті, хто мали б використовувати ці дрони, не могли цього не помічати– наголосила Катерина Родак.

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Реакція родичів та свідчення побратима

Правоохоронці вже встановили співучасника офіцера, який пішов на угоду зі слідством. Водночас рідні підозрюваного не вбачають у вчиненому нічого кримінального.

Коли я телефонувала до рідних цього командира, від однієї людини почула: "А що тут такого? Багато хто подібним займається. 10 дронів поставили, а один розібрали на запчастини і продали. Чого ви причепилися саме до нас?". Тобто у людей навіть не виникає питань до себе– поділилася розслідувачка.

Після оприлюднення розслідування військові з інших підрозділів також почали повідомляти про схожі махінації з майном. Найбільшою перешкодою у боротьбі зі злочинами залишається тривалий судовий процес і відчуття безкарності серед порушників.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня 2026 року силовики викрили іншу масштабну схему нелегального збуту БпЛА у восьми областях.