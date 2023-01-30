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Заметьте Потерял ногу под Изюмом: фото военного с новорожденным сыном растрогало сеть

06:15 Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что российский диктатор Владимир Путин угрожал ему ракетным ударом во время чрезвычайного звонка накануне вторжения в Украину.

06:00 Минобороны заказало для Вооруженных сил более сотни БПЛА Vector, применяемых для разведки. Производителем является германская компания Quantum-Systems GmbH. Снабжение профинансирует правительство ФРГ.

01:52 Теракт оккупантов в Еленовке Донецкой области станет одним из пунктов обвинения на международном трибунале против России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, массовое убийство в Еленовке станет одним из обвинений на международном трибунале против российского агрессора.

01:24 Уже вторую ночь в Иране раздаются взрывы. По предварительным данным, в городе Мехабад возник мощный пожар, а по колонне КСИР нанесли удар на границе Сирии и Ирака.

00:41 Предстоящее решение Турции о членстве Финляндии в НАТО может шокировать Швецию. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.