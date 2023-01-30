Яка ситуація безпосередньо на полі бою та на дипломатичному фронті читайте у тексті 24 каналу.

Зауважте Втратив ногу під Ізюмом: фото військового з новонародженим сином розчулило мережу

06:15 Колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що російський диктатор Владімір Путін погрожував йому ракетним ударом під час надзвичайного дзвінка напередодні вторгнення в Україну.

06:00 Міноборони замовило для Збройних сил понад сотню БПЛА Vector, які застосовують для розвідки. Виробником є німецька компанія Quantum-Systems GmbH. Постачання профінансує уряд ФРН.

01:52 Теракт окупантів в Оленівці Донецької області стане одним із пунктів звинувачення на міжнародному трибуналі проти Росії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, масове вбивство в Оленівці буде одним зі звинувачень на міжнародному трибуналі проти російського агресора.

01:24 Уже другу ніч в Ірані лунають вибухи. За попередніми даними, у місті Мехабад виникла потужна пожежа, а по колоні КВІР завдали удару на кордоні Сирії та Іраку.

00:41 Майбутнє рішення Туреччини щодо членства Фінляндії в НАТО може шокувати Швецію. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.