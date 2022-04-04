Об этом сказал мэр Николаева Александр Сенкевич в эфире 24 канала. Он также рассказал о ситуации в городе.

Внимание С начала войны в Николаевской области пострадали более полутысячи мирных жителей

По его словам, ежедневно из Николаева отправляют автобусы в Одессу. Оттуда они едут на запад Украины, за границу или к границе с Молдовой.

Сегодня мы отправили примерно 300 человек. Так ежедневно от 250 до 500 человек покидают город,

– сообщил городской глава.

По разным подсчетам, примерно 35% населения уже покинуло Николаев. Это считают по количеству вывезенного мусора и ежедневного потребления воды.

Николаев обстреляли ракетными снарядами: детали от мэра Сенкевича – смотрите видео