Про це сказав мер Миколаєва Олександр Сєнкевич в ефірі 24 каналу. Він також розповів про ситуацію у місті зокрема.

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За його словами, щодня з Миколаєва відправляють автобуси до Одеси. Звідти вони їдуть на захід України, за кордон чи до кордону з Молдовою.

Сьогодні ми відправили приблизно 300 людей. Так щодня від 250 до 500 людей покидають місто,

– повідомив міський голова.

За різними підрахунками, приблизно 35% населення вже покинуло Миколаїв. Це рахують за кількістю вивезеного сміття та щоденного споживання води.

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