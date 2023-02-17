О главных событиях, которые происходят 17 февраля, читайте в материале 24 Канала.

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05:20 Мюнхенская конференция безопасности пройдет 17 – 19 февраля. Главной ее темой станет угроза мировой безопасности, особенно через призму войны России против Украины. Эксперт-международник, кандидат политических наук Богдан Ференс заявил, что для Украины – это хороший шанс в очередной раз говорить о важных проблемах.

03:23 Российский диктатор Владимир Путин не отказывается от намерения оккупировать Украину. Он готов бросить для достижения этой цели все имеющиеся ресурсы, поэтому нельзя недооценивать вражескую армию. Такое мнение высказал блогер и журналист Павел Казарин. По его словам, война будет продолжаться до тех пор, пока "российское общество не начнет сыпаться".

02:33 Из российского плена освободили 101 украинца, среди которых первый заместитель мэра Энергодара Иван Самойдюк. Они подчеркивают, что после тяжелых условий наконец-то почувствовали свободу.

00:17 Украинская делегация завершила двухдневную работу в Брюсселе. Результаты успешны для обороноспособности нашей страны. Об этом написал министр обороны Украины Алексей Резников. Он отметил, что защитники смогут более эффективно уничтожать угрозы с воздуха.